Затримання ексначальника СБУ у Харківській області: з’явилися нові подробиці

Затримано колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокуратури.

"За даними слідства, 24 лютого 2022 року підозрюваний за власною ініціативою почав працювати на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Він не забезпечив виконання функцій та завдань, покладених на УСБУ в області та вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення очільника Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, він самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області.

"Підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача і не організував контррозвідувальну і контрдиверсійну діяльність УСБУ в Харківській області. Він також не забезпечив участь підрозділу в обороні м. Харкова у складі сил угруповання військ "Харків", - додали у відомстві.

Раніше ЗМІ повідомили, що затримано колишнього начальника СБУ в Харківській області Романа Дудіна, якого раніше президент України Володимир Зеленський звільнив з посади.

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