Затримання при врученні повістки – чи законні такі дії представників військкомату: пояснення юриста

Президент України Володимир Зеленський у серпні підписав закони про подовження дії воєнного стану та мобілізації – до 15 листопада 2023 року. Військовозобов'язані українці та резервісти віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації.

Адвокат та провідний юрисконсульт Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна" пояснив, чи уповноважені представники військкоматів затримувати чоловіків при врученні повістки.

За словами адвоката, представники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки можуть затримувати людей тільки спільно з поліцією і тільки якщо є правопорушення.

"Також є так звані уповноважені особи або патрулі. До їх складу входять і представники Національної поліції, і військові Національної Гвардії. Вони мають бути призначені наказом коменданта. Комендант має видати наказ або інші розпорядчі документи, де має бути вказано, що саме можуть робити ці особи. Є дві окремі постанови, які визначають, що можуть робити ці уповноважені особи на період воєнного стану. Це стосується і роботи на блокпостах, і огляду житла та службових приміщень, і огляду речей особи", – пояснив Антон Маринич.

Затримувати військовозобов’язаного при врученні повістки можна лише, якщо мав місце якийсь злочин. А якщо людина просто відмовляється отримувати повістку і при цьому поводиться нервово та агресивно, навіть така обставина навряд чи має стати підставою саме для затримання, каже адвокат.

За його словами, якщо людину затримують відверто поза правовими методами, то дзвінок тільки адвокату мало що вирішить. Тому варто скаржитися в кілька органів одночасно.

"Якщо має місце подібне затримання без скоєння злочину, скаржитись на дії працівників поліції в першу чергу можна в Державне бюро розслідувань. Також можна звертатися і до поліції залежно від того, який склад працює: чи тільки ТЦК, чи це ТЦК і поліція одночасно. У випадку якщо є відверте порушення з боку представників правоохоронних органів, варто скаржитись в різні органи", – підсумовує Антон Маринич.

Нагадаємо, адвокат розповів, що загрожує чоловікам, які купили "липовий" висновок ВЛК про стан здоров’я.

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