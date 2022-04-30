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Затримано двох колабрантів, які розстріляли мирних жителів Великої Димерки: фото, відео

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Затримано двох колабрантів, які розстріляли мирних жителів Великої Димерки: фото, відео

Патрульна поліція Київської області / Facebook

Зрадниками виявились двоє мешканців села Залісся, які співпрацювали з військами РФ, отримували від них зброю та амуніцію, залякували населення.

Правоохоронці затримали двох колаборантів, які розстріляли мирних жителів Великої Димерки у Броварському районі Київщини.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Зазначається, що 11 березня під час окупації села Залісся двоє місцевих мешканців співпрацювали з військами Російської Федерації, отримували від них зброю та амуніцію, залякували населення, більше того - відкрили вогонь з автоматичної зброї по жителям селища Велика Димерка", - йдеться у повідомленні.

За фактом державної зради, умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю і боєприпасами поліцейські повідомили зловмисникам про підозру.

Поліцейські Броварщини повідомили про підозру двом колаборантам, які розстріляли мирних жителів 11 березня під час окупації села Залісся двоє місцевих мешканців співпрацювали з військами російської федерації, отримували від них зброю та амуніцію, залякували населення, більше того відкрили вогонь з автоматичної зброї по жителям селища Велика Димерка. Правоохоронці затримали чоловіків відповідно до ст. 208 КПК України. За фактом державної зради, умисного вбивства та незаконного поводженні зі зброєю і боєприпасами поліцейські за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру. Національна поліція України УНН - Українські Національні Новини УНІАН Моя Київщина Погляд Київщина - інформаційна агенція НТН Надзвичайні новини Телеканал ICTVВікна-новини телеканал СТБ Телеканал "Прямий"

Опубліковано Поліція Київської області Субота, 30 квітня 2022 р.

Нагадаємо, 14-річна дівчинка з Бучі, яку зґвалтували п’ятеро російських окупантів, завагітніла і планує залишити дитину. Лікарі попередили: якщо жертва зробить аборт, то імовірно, не зможе більше мати дітей.

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