Затримано колаборантів з окупованої Луганщини, які намагалися влаштуватися до держустанов України

Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу.
Контррозвідка Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України.
У ході слідчо-оперативних дій затримано двох колишніх "посадовців", створених рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України.
Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду.
Інший колаборант – планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ.
У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для її подальшої передачі російським окупантам.
Втім, контррозвідники СБУ своєчасно викрили колаборантів і задокументували їхні злочинні дії.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Матеріали провадження скеровано до суду.
Заходи з викриття поплічників агресора проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
Нагадаємо, в Україні винесли вирок трьом бойовикам, які штурмували міста на Донеччині та Запоріжжі. Загарбники потрапили у полон під час контрнаступу ЗСУ в минулому році. Їм загрожує покарання строком від 10 до 15 років ув’язнення.
Читайте також: