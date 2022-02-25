Затримано окупантів із Росії - вони розповіли, як потрапили до України

Затримано окупантів із Росії - вони розповіли, як потрапили до України

Антон Геращенко оприлюднив нове відео із окупантами, яких захопили на півдні України. Гвардії капітан Михоєв і єфрейтор Касаткін служили в 11 окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді.

Вона розповіли, що десантувались у Криму.

Однак загарбники переконують, що нібито не знали, де їх висадили і яку мету перед ними ставили. Кажуть, що їх висадили в полі і вони лише після чотирьох годин перебування зрозуміли, що перебувають на території України. Затримані - із Улан-Уде.

Нагадаємо, що це не перше відео із затриманими росіянами, які прибули до України з метою її окупації. Так, на півночі України затримали взвод розвідників із Кемеровської області.