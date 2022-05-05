Затримка потягів після обстрілів залізничних інфраструктур перевищує навіть 14 годин

Затримка потягів після обстрілів залізничних інфраструктур перевищує навіть 14 годин

Майже 40 поїздів мають кількагодинне відставання від розкладу після того, як мережі залізниці були пошкоджені ракетними обстрілами.

Українська залізниця, попри пошкодження інфраструктури від російських обстрілів, продовжує рух потягів, але з відставанням від графіку, подекуди потяги запізнюються понад 14 годин.

"Укрзалізниця" опублікувала список потягів, які затримуються.

Поїздів, які рухаються із затримками, майже 40. Найбільше часу проведуть у транспорті пасажири потягу №60 Чоп — Київ (+14 год); дещо менше - №1 Івано-Франківськ — Харків (+11:44); та №5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+10:47);

№120 Львів — Запоріжжя (+9:57 год);

№37 Ужгород — Одеса (+9:21 год);

№232 Львів — Дніпро (+8:04 год);

№45 Ужгород — Лозова (+8:04 год);

№42 Львів — Дніпро (+7:31 год);

№30 Ужгород — Київ (+6:06 год);

№8 Чернівці — Київ (+6:05 год);

№12 Львів — Одеса (+6 год);

№56 Рахів — Київ (+5:51 год);

№7 Київ — Чернівці (+5:32 год);

№43 Івано-Франківськ — Київ (+5:27 год);

№59 Київ — Чоп (+5:13 год);

№146 Ужгород — Львів (+4:58 год);

№14 Солотвино — Київ (+4:30 год);

№13 Київ — Солотвино (+4:12 год);

№38 Одеса — Ужгород (+4:09 год);

№95 Київ — Рахів (+4:35);

№11 Одеса — Львів (+4:30 год);

№136 Білгород-Дністровський — Чернівці (+3:19 год);

№8 Одеса — Харків (+3:06 год);

№29 Київ — Ужгород (+3:04 год);

№18 Львів — Харків (+2:54 год);

№46 Лозова — Ужгород (+2:47 год);

№81 Київ — Ужгород (+2:47 год);

№21 Харків — Трускавець (+2:31 год);

№85 Запоріжжя — Львів (+2:18 год);

№231 Дніпро — Львів (+1:52 год);

№129 Кременчук — Івано-Франківськ (+1:38 год);

№41 Дніпро — Львів (+1:32 год);

№710 Львів — Дарниця (+3:11 год);

№705 Київ — Перемишль (+2:23 год);

№716 Перемишль — Київ (+3:51 год);

№774 Львів — Дарниця (+3:17 год);

№706 Перемишль — Київ (+1:09 год);

№744 Львів — Дарниця (+48 хв);

Нагадаємо, ввечері 3 травня російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.

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