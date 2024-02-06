Затримка військової допомоги від Заходу: в ISW назвали небезпеку для України

Аналітики попереджають, що динаміка дефіциту боєприпасів в Україні, ймовірно, ставатиме гострішою.

Затримки західної допомоги негативно впливають на ситуацію на фронті. Зокрема, загострюється дефіцит снарядів в Україні та підривається здатність використовувати системи протибатарейної боротьби.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики навели цитату міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, що російські війська за останній тиждень посилили артилерійські удари майже на 25% і понад 1500 разів обстріляли Україну, вдаривши по понад 570 населених пунктах.

Водночас український військовий аналітик і полковник у відставці Петро Черник зазначив, що українські сили мають відносно кращі контрбатарейні можливості, ніж російські, зокрема тому, що вони мають американські радари AN/TPQ-36, -48 і -50 і німецьку радіолокаційну систему COBRA.

"Контрбатарейні радари ефективні тим, що вони виявляють вогонь і обчислюють його точку походження, щоб артилерія могла вести вогонь у відповідь, однак для цього артилерії потрібна достатня кількість боєприпасів. Відсутність артилерійських боєприпасів, таким чином, серйозно погіршує роботу контрбатарейних систем: AN/TPQ, COBRA та інші західні контрбатарейні системи ефективні настільки, наскільки ефективна кількість снарядів, які українські сили мають у своєму розпорядженні для переслідування цілей, які ідентифікують контрбатарейні радари", - наголошують в ISW.

Аналітики попереджають, що динаміка дефіциту боєприпасів в Україні, ймовірно, ставатиме гострішою, оскільки період нестачі снарядів в Україні затягуватиметься.

Нагадаємо, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров заявив про загрозу втрати звільнених міст через снарядний голод на фронті.

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