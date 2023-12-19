Затримка західної допомоги загальмує контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW зробили заяву

Російські та українські війська, ймовірно, витратили значні частини своїх запасів 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів радянських часів.

Нестача артилерійських боєприпасів у поєднанні із затримкою постачання танків та бронетранспортерів можуть затримати майбутні контрнаступальні операції Збройних сил України цієї зими.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Нестача артилерії та затримки західної допомоги, швидше за все, зменшать здатність України планувати та готуватися до цих дій (наступальних - Ред.) Затримки в конкретному оперативному плануванні України та забезпеченні матеріальними засобами, необхідними для підготовки контрнаступу, ймовірно, своєю чергою, затримають проведення контрнаступальних операцій 2024-го", наголошують американські аналітики.

В ISW з посиланням на заяву командувача Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександра Тарнавського в інтерв'ю Reuters наголошують, що українські сили мають дефіцит 122-мм і 152-мм снарядів по всій лінії фронту. І саме через нестачу зброї ЗСУ змушені перерозподіляти артилерійські боєприпаси і переплановувати військові завдання. Крім того, дефіцит боєприпасів української артилерії підтвердив і заступник міністра оборони генерал Іван Гаврилюк.

Фахівці Інституту зауважують, що і російські, і українські війська витратили значні частини своїх запасів 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів радянських часів. Обидві армії почали шукати інші запаси цих артилерійських боєприпасів за кордоном. Так, нещодавно Росія отримала велику кількість цих снарядів із Північної Кореї. Натомість Україна та її західні партнери намагаються отримати ці снаряди з іноземних запасів.

"Незрозуміло, які затримки або перешкоди можуть виникнути в спробах України та Заходу отримати 122-мм і 152-мм снаряди і як такі затримки можуть сприяти поточному дефіциту в Україні. Українські сили все частіше використовують надані Заходом 155-мм артилерійські системи вздовж фронту, і можливі затримки західної допомоги у сфері безпеки можуть вплинути на наявні постачання 155-мм снарядів", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що нестача артилерії та затримки допомоги Заходу у сфері безпеки створять невизначеність в українських оперативних планах і, "ймовірно, змусять українські сили економити ресурси, що може змусити українські сили приймати жорсткі рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту".

Нагадаємо, генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські війська згортають деякі операції через брак західної допомоги. З його слів, Сили оборони України зіткнулися з нестачею на фронті артилерійських снарядів. На південно-східному фронті захисники перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що якщо припиниться допомога, то "протягом року Україна втратить низку територій".

Читайте також: