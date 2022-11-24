Затримки до майже 13 годин: які потяги "УЗ" їдуть із перебоями і що робити пасажирам, які не встигли на рейс

На вокзалах розгорнуто хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

В Україні через знеструмлення великої частини мережі у зв'язку з масованим обстрілом РФ понад 80 потягів "Укрзалізниці" мають затримку на понад годину.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Там повідомили, що попри ракетний терор станом на 9:00 ранку 95 потягів продовжують рух. Затримується 81 потяг. Найбільші затримки спостерігаються в русі таких потягів:

№711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);

№749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);

№17 Харків-Ужгород (+11:04);

№119 Запоріжжя-Львів (+10:58);

№3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

"Технічно найскладніші затримки - це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі. Екіпіруємо термоковдрами, але все ж - маємо везти пасажирів комфортно й у теплі, тож сьогодні 2 маршрути - на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) - були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення", - уточнили у преслужбі "Укрзалізниці".

Крім того, "УЗ" тримає контакт із міжнародними партнерами - вони надають виділені локомотиви, щоб забезпечити стикування, будуть допомагати українцям, які прибувають на їхні вокзали.

Також на вокзалах для пасажирів розгорнули хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

"Пасажирів, які через форс-мажорні обставини не встигли на свої рейси, ми з тим же квитком саджаємо на наступний рейс того ж напрямку", - додали в "УЗ".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 23 листопада повідомляла, що через обстріли РФ залучила резервні тепловози.

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