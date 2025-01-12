Затримки з ремонтом в ЄС західної зброї ЗСУ гальмує військові зусилля України

Українські військові стикаються з проблемами в обслуговуванні західної зброї, зокрема німецьких самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, через інтенсивне використання та відсутність запасних частин.

Про це пише DW.

Ремонтні роботи затримуються на місяці, що негативно впливає на боєздатність української армії. Німецькі політики визнають проблему та працюють над покращенням ситуації, зокрема через відкриття представництв оборонних компаній в Україні для прискорення ремонту та виробництва необхідних компонентів.

"Вони найкращі й найточніші, на мою думку", – сказав український артилерист Богдан Нагач DW. Він говорив про Panzerhaubitze 2000 (PZH 2000) — німецькі самохідні броньовані гаубиці, які були передані його бригаді та допомагають Україні боротися проти російської агресії. Але командир дивізії визнає проблему: гаубиці використовуються настільки інтенсивно, що часто виходять з ладу.

Найпоширенішими проблемами є збої програмного забезпечення та перегрів систем управління і стволів гармат. Іноді, за словами Нагача, з ладу можуть вийти до двох третин німецьких гаубиць. Навіть ремонти, які українські техніки могли б виконати на місці, наприклад, заміну стволів, затримуються через відсутність запчастин. "Тривалість ремонту залежить від доступності запчастин: від двох до шести місяців", — зазначив Нагач.

Спільні підприємства та представництва

Німецькі політики добре знають про проблему ремонту. У вересні Маркус Фабер, член ліберальної партії "Вільні демократи" та голова оборонного комітету Бундестагу, заявив газеті Bild: "Це абсурд, що більше систем озброєння зараз не використовується через брак запчастин, ніж через дії ворога".

Проблема ще не вирішена, але вже є певні зрушення. Наприклад, на початку жовтня франко-німецький оборонний концерн KNDS, який виробляє гаубиці, відкрив дочірню компанію та офіс у Києві. Це має покращити координацію з українськими органами влади та ремонтними майстернями.

Білий і жовтий дим на темно-сірому небі, що йде зі ствола гаубиці, встановленої на вантажівці посеред кукурудзяного поля. Поруч схилилися двоє чоловіків у формі та шоломах.

Німецькі компанії створюють дочірні підприємства в Україні, щоб забезпечити ремонт озброєння на місці.

У пресрелізі компанія заявила: "Створення KNDS Ukraine дозволить українській промисловості проводити технічне обслуговування та ремонт систем KNDS, таких як Leopard 1 і 2, CAESAR, AMX10 RC, Panzerhaubitze 2000 і Flakpanzer Gepard". KNDS також планує співпрацювати з українською промисловістю для виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів в Україні та виготовлення запчастин за новітніми технологіями.

Міністерство оборони України підтвердило DW, що "це дозволить оптимізувати постачання та виробництво необхідних компонентів". Представники міністерства впевнені, що створення спільних підприємств і представництв виробників в Україні допоможе прискорити ремонт техніки ЄС. За даними інсайдерів, обладнання, необхідне для ремонту гаубиць, танків та іншої важкої техніки, вже почало надходити з Німеччини та Франції.

Можливість ремонту в Україні

Уряд Німеччини заявляє, що об’єднання пошкодженого обладнання, наявних запчастин, спеціальних інструментів і кваліфікованого персоналу всередині України дозволить у майбутньому швидко ремонтувати складні пошкодження. "Крім того, ми продовжуємо прагнути надавати українським збройним силам повний обсяг матеріалів для самостійного виявлення несправностей і технічного обслуговування. З боку промисловості ми постійно розглядаємо нові методи виробництва, можливі співпраці та технічні рішення, які б допомогли вирішити проблему запчастин", — повідомило DW міністерство оборони Німеччини.

Терміново потрібні стволи

Війна виявила численні недоліки оборонної промисловості ЄС. Проблему швидкого зношення стволів гаубиць погіршує нестача стандартизації в ЄС. Німецька оборонна компанія Rheinmetall, яка виробляє стволи для PZH 2000, заявила, що робить усе можливе, щоб підтримати Україну запчастинами та ремонтами. "Для цього Rheinmetall створила власний ремонтний центр в Україні. Ми вже значно збільшили обсяги виробництва стволів, щоб задовольнити попит", — заявили в компанії.

Ремонт військової техніки також гальмує бюрократія. У Німеччині для кожної запчастини необхідно отримати окрему ліцензію на експорт озброєнь. Це може тривати місяцями. Представник оборонної компанії зазначив, що виробники зацікавлені у створенні так званої "військової Шенгенської зони", яку нещодавно запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Спрощення транспортування зброї

Ідея полягає в тому, щоб уніфікувати законодавство країн ЄС, щоб, у разі необхідності, можна було спростити процеси затвердження всередині Євросоюзу і прискорити транспортування зброї між державами-членами без нинішніх експортних ліцензій. Джерело з німецької оборонної компанії заявило DW, що важливо, аби Україна стала частиною цього процесу.

Поки не буде створено "військової Шенгенської зони", військова техніка ЄС, яку необхідно ремонтувати в країнах Євросоюзу, залишатиметься виведеною з ладу місяцями. Оскільки Україна не є членом ЄС, проблеми починаються вже на митниці під час вивезення техніки з країни — наприклад, пошкоджених гаубиць PZH 2000, які відправляють на ремонт до Словаччини. "Коли вони туди прибувають, ремонт може зайняти рік, а то й більше", — каже артилерист Богдан Нагач. Він скаржиться, що нестача артилерійських систем посилюється через тривалі ремонти, що створює значні проблеми для української армії на полі бою.

Нагадаємо, єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна може стати членом Європейського Союзу до кінця 2029 року за умови виконання всіх необхідних реформ.

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