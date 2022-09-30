Затримують волонтерів та фермерів: Росія посилила фільтраційні заходи у Херсонській області

Російська окупаційна армія затримує волонтерів у Херсонській області та тих, кого підозрюють у розповсюдженні листівок, а також фермерів, які відмовляються від співпраці.

У тимчасово окупованій Херсонській області росіяни ще більше посилили фільтраційні заходи.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Останні два тижні окупанти посилили фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованого населення Херсонщини. Затримують волонтерів гуманітарних центрів, які продовжували працювати в тому об'ємі, який був можливий у цих умовах. Затримують людей, яких вони підозрюють у нанесенні патріотичних написів та розклеюванні листівок, а також фермерів, які досі відмовлялися перереєструвати свій бізнес на "юрисдикцію" орків", - йдеться у повідомленні.

Соболевський закликав жителів області дотримуватись максимальної обережності.

Нагадаємо, що проведення фейкових "референдумів" у тимчасово окупованих Херсонській та Запорізькій областях не зупинило просування українських військ на півдні.