Затримуються близько 9 рейсів: в "Укрзалізниці" повідомили, коли повернуть звичайний графік курсування

"Укрзалізниця" планує повернутись до звичного графіку руху поїздів до кінця поточної доби.

Про це 31 жовтня в ефірі телемарафону повідомила речниця українського залізничного перевізника Анастасія Золотарьова.

"Внаслідок ранкових обстрілів в нас було знеструмлено декілька ділянок. Внаслідок чого десь близько 9 рейсів продовжують рухатись із затримкою понад півгодини. Ситуація залишається для нас контрольованою і рейси йдуть під резервними тепловозами, тож всі пасажири дістануться свого місця призначення. Ми плануємо скоротити затримки вже до кінця доби, залізничники над цим працюють", - зазначила вона.

Водночас речниця "Укрзалізниці" наголосила, що жодного рейсу на залізниці не було скасовано, всі потяги продовжують рух. Вона підкреслила, що затримуються лише ті рейси, які в дорозі, всі інші рейси повинні відправлятись за графіком.

Нагадаємо, ранок 31 жовтня в Україні розпочався з повітряної тривоги та вибухів у низці областей. Росія вчергове атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього у низці областей та у Києві наразі відсутнє електро- та водопостачання. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, російські окупанти під час масованого обстрілу пошкодили 18 об'єктів, більшість із яких є енергетичними. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

Водночас Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих крилатих ракет.

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