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Затримуються близько 9 рейсів: в "Укрзалізниці" повідомили, коли повернуть звичайний графік курсування

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Затримуються близько 9 рейсів: в "Укрзалізниці" повідомили, коли повернуть звичайний графік курсування

Фото: УНІАН

Вранці 31 жовтня росіяни вчергове масовано обстріляли Україну, внаслідок чого було порушено графік курсування потягів.

"Укрзалізниця" планує повернутись до звичного графіку руху поїздів до кінця поточної доби.

Про це 31 жовтня в ефірі телемарафону повідомила речниця українського залізничного перевізника Анастасія Золотарьова.

"Внаслідок ранкових обстрілів в нас було знеструмлено декілька ділянок. Внаслідок чого десь близько 9 рейсів продовжують рухатись із затримкою понад півгодини. Ситуація залишається для нас контрольованою і рейси йдуть під резервними тепловозами, тож всі пасажири дістануться свого місця призначення. Ми плануємо скоротити затримки вже до кінця доби, залізничники над цим працюють", - зазначила вона.

Водночас речниця "Укрзалізниці" наголосила, що жодного рейсу на залізниці не було скасовано, всі потяги продовжують рух. Вона підкреслила, що затримуються лише ті рейси, які в дорозі, всі інші рейси повинні відправлятись за графіком.

Нагадаємо, ранок 31 жовтня в Україні розпочався з повітряної тривоги та вибухів у низці областей. Росія вчергове атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього у низці областей та у Києві наразі відсутнє електро- та водопостачання. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, російські окупанти під час масованого обстрілу пошкодили 18 об'єктів, більшість із яких є енергетичними. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

Водночас Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих крилатих ракет.

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