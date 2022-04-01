Затятий путініст Жерар Депардьє засудив "шалені неприйнятні ексцеси" президента РФ проти України

Актор також пообіцяв віддати всі доходи від його концертів у Парижі на допомогу українцям.

Скандально відомий французький актор та режисер Жерар Депардьє на 37 день війни Росії проти України висловив свою думку щодо подій.

У заяві, яку надіслав представник актора інформагенству AFP, йдеться, що Депардьє засуджує "шалені неприйнятні ексцеси" російського президента Путіна в Україні.

Окрім того, Жерар Депардьє має намір весь дохід від трьох своїх концертів, запланованих на початок квітня у Театрі Єлисейських полів у Парижі, передати "українським жертвам цієї трагічної братовбивчої війни".

Зазначимо, що Жерар Депардьє є лютим прихильником президента Путіна та РФ в цілому. 2013 року французький актор отримав російське громадянство. Тоді ж він отримав реєстрацію у Саранську і ключі від п'ятикімнатної квартири в Грозному. У 2018 році Депардьє отримав прописку в Новосибірську.

В Україні Жерара Депардьє було визнано персоною нон ґрата. У 2015 році СБУ заборонила йому в'їзд до країни. Причиною стало саме російське громадянство та сепаратистські висловлювання Депардьє. Він заявив, що Україна є частиною Росії.

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