Затяжна війна до 2026 року та нова стратегія наступу: Маломуж здивував прогнозом

Згенерувавши резерви російської армії за останні роки, Путін сформує нову стратегію наступу.

Таку думку висловив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж в ефірі телеканалу “Еспресо”.

Нова стратегія наступу

“Стратегічно Путін програв свій задум захопити нашу державу, тому сьогодні відпрацьовує нову модель. Основна теза — затяжна війна може знекровити Україну, посіяти недовіру союзників або втому. На цьому тлі президент РФ, згенерувавши резерви за 2 чи 3 роки, сформує нову стратегію наступу”, — зазначив він.

Затяжна війна

Сьогодні вони керуються рішенням, колегією міноборони, яка була проведена в грудні 2023 року щодо затяжної війни до 2026 року. Основною стратегією буде не тільки проводення окремих контрударів, а розгортання на окремих наступах широкомасштабних проривних форматів, зазначив Маломуж.

“Спочатку це було визначено для напрямку Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Ми там знецінили зусилля ворога, відкинути їх на вихідні позиції, а деякі напрямки навіть завоювали”, — додав він.

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Вказівки Путіна

За словами генерала, концентрація сил РФ поновлюється, безпосередньо, за вказівкою Путіна.

“Буквально вчора на Лимані розпочались зимові наступальні операції. Вони рушили і бронетанковими силами, і повітряно-десантними військами, задіяно велику кількість артилерії і бронетехніки. Але наші Сили їх там потужно стримують. Ми чекали таких ударів на цьому напрямку. Сьогодні ми проводимо дуже активні контрзаходи по знищенню, особливо бронетехніки”, — повідомив генерал армії України.

Дякуючи нашим західним партнерам, ми маємо засоби, які нищать ворога. ЗСУ кожного дня наносять армії РФ величезних втрат, зазначив він.

“Якщо говоримо про весь східний сектор, це біля 1000 одиниць в день. За місяць це 12 знищених бригад ворога. Це потужно підриває всі позиції ворога. Тому розгорнути велику наступальну операцію в цей період у ворога шансів немає”, — сказав Маломуж.

ЗСУ нещадно нищать ворога

Він розповів про інші потужні сектори, де ЗСУ знищують ворога.

“Завдання РФ поряд з Лиманом на сьогоднішній день — деблокувати українські сили біля Андріївки, Кліщіївки та Часового яру, щоб відкинути наші війська від Бахмуту, бо ми нависаємо на висотах. Однак, ЗСУ наносять удари як по самому бахмутському угрупуванню ворога, так і по тих резервах, які направили щодо деблокування, а це біля 40 тис. окупантів, сотні танків, БТР, БМП які намагаються атакувати з цього сектора”, — зауважив він.

Третій сектор, який знаходиться під особливим контролем Путіна, це Авдіївка. Спочатку він поставив завдання захопити Авдіївку ще до нового року. А тепер ставить питання, щоб хоча б до кінця зими захопити Авдіївку і далі рухатися до захоплення всієї Донецької області, наголосив Маломуж.

“ЗСУ знецінили ці всі напрямки. Вони постійно наносять удари з флангів, з тилів. Потужна артилерія і ракетні далекобійні системи б'ють по резервах, які сюди підтягує РФ”, — резюмував він.

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