"Затяжної війни не буде": Піонтковський назвав три сценарії перемоги України над РФ

Керівництво Росії налаштовується на затяжну війну з Україною, проте Україна може перемогти у три способи.

Таку думку висловив російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський у коментарі "24 каналу".

"Зараз є три можливі сценарії завершення війни, всі вони завершуються перемогою України, але вони дуже різні", — заявив експерт.

Як нагадав Піонтковський, Україна "дивувала за останні 9 місяців багато разів".

"Можливо, вона здивує ще раз. Через тиждень-два, коли замерзне ґрунт, почнеться наступ, і наступ не російських військ, а українських. Ми ж бачимо плани російських військ – вони зміцнюють фортифікаційні споруди у Криму – не на Перекопі, а в глибині Криму. У Луганську, у Донецьку вже якісь "лінії Маннергейма" споруджують, так що наступ може бути лише український", — сказав він.

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За словами експерта, українська армія може досягти успіху вже з наявним набором озброєнь — "чудова артилерія, гаубиці, HIMARS".

"З цим озброєнням здобуде перемогу, візьме той самий Мелітополь, вийде на узбережжя. Це буде створення величезного херсонсько-кримського котла. Практично це буде кінець війни та обвалення політичного режиму", — наголосив Піонтковський.

Другий варіант, на думку російського публіциста, не передбачає активного наступу ЗСУ:

"Достигнуть умови всередині "бункера", на які розраховує Вашингтон, надаючи можливість погодитися на добровільний відхід з української території. Вони приберуть Путіна і скажуть — ми згодні, давайте обговорювати пункти мирного плану Зеленського".

Третій варіант передбачає, що за сьогоднішнього набору озброєння Україна серйозно просунеться, але цього буде недостатньо для абсолютного розгрому російської армії:

"Путіну вдасться пов'язати якимось чином всю еліту і уникнути добровільної капітуляції. Американці не зможуть нескінченно тримати цю паузу, тоді десь за місяць вони обов'язково дадуть зброю і знімуть усі питання".

Як зазначив Піонтковський, що абсолютно виключено — це прогноз війни на виснаження, який набув популярності.

"Теза війни на виснаження стала популярною в російських пропагандистських колах. Путін віддав їй данину — що це "затяжна війна". Не буде жодної затяжної війни. Війна завершиться або за сьогоднішнього набору озброєнь, або за добровільної здачі кремлівської верхівки, або американці не зможуть нескінченно тримати паузу і видадуть той невеликий набір інструментів, з якими Україна може покінчити з війною дуже швидко", — наголосив експерт.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 7 грудня заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін. Президент РФ наголосив, що "поява результатів спецоперації може бути тривалим процесом". Водночас Путін назвав результатами війни "появу нових регіонів у РФ і перетворення Азовського моря на внутрішнє".

Після цих заяв аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що Путін змушує росіян чекати на затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.

В ISW вважають, що цілі Кремля залишаються незмінними порівняно з поставленими після виходу Росії з-під Києва.

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