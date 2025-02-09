Зав'язли та втратили час: комбриг 37 бригади про те, чому провалилася операція у Кринках

За його словами, бійцям доводилося самостійно шукати собі човни. Деякі херсонці не поспішали продавати їх українським захисникам і навіть ховали.

Операція у Кринках на лівому березі Дніпра пішла не за планом, бо українські сили "застрягли" під час створення плацдарму і не мали достатнього забезпечення.

Про це заявив командир 37 ОБрМП полковник Сергій Шаталов в інтерв’ю hromadske.

Операцію в Кринках Шаталова на етапі планування вважав здійсненною, хоча до самого місця висадки мав питання.

"Я думав, що здійсненна. Просто саме місце висадки – це вже окреме питання. Підготовка була нормальною. Забезпечення я б не сказав, що відповідало нормам, тобто ми потребували більшого, набагато більшого", – зазначає офіцер.

Самі шукали собі човни

За його словами, бійцям доводилося самостійно шукати собі човни. Деякі херсонці не поспішали продавати їх українським захисникам і навіть ховали.

"Я вважаю, що держава повинна була якось більше сприяти цьому. Забезпечте нас човнами на 100%, а не я як командир ще повинен думати, де взяти човна, де рульових знайти", – наголошує командир.

Дорогоцінний час був втрачений

Шаталов розповідає, що його 37 бригада повинна була заходити у другому ешелоні й розвивати наступ у глибину. Операція охоплювала не лише Кринки, але й острови та села поблизу.

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Однак, на думку офіцера, тоді вже "дорогоцінний час був втрачений", і росіяни змогли підготуватися та застосувати свої резерви.

"І ми просто зав’язли вже в кринківському лісі й, на жаль, не змогли вийти до дороги, щоб перерізати їм логістику. Тому, звичайно, втрачали піхоту", – зазначив командир 37 ОБрМП.

За його словами, українські військові почали "відкочуватися", а росіяни – нарощувати сили, зокрема застосовували FPV-дрони для знищення човнів з української піхотою.

"І ми не могли ані поранених забрати, ані доставити свіжі сили. Отже, ми просто застрягли", – відверто визнає Шаталов.

Зате обстрілів Херсона було менше

Натомість командир зауважив, що коли ЗСУ перебували в Кринках, обстрілів Херсона майже не було.

"Коли ми були присутні на островах, противник повністю свою увагу приділяв зачистці островів. І Херсон жив мирно. Коли зараз ми обороняємося, ви бачите, які події відбуваються в Херсоні. Люди дзвонять з Херсонської області й питають: "А коли ви назад повернетеся?". Вони думають, що коли ми повернемося, то Херсон перестануть обстрілювати", – каже полковник.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року ЗСУ почали операцію зі створення плацдарму на лівому березі Дніпра. Бої тривали до липня 2024 року.

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