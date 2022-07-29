Завали не розбирають, трупи лежать на вулицях місяцями - Гайдай про будні в окупованих містах Луганщини

На вулицях окупованих міст Луганщини місяцями лежать тіла загиблих, не розбираються завали розбитих будинків, де теж залишаються тіла людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти не в змозі забезпечити населення водою, газом і світлом, незважаючи на чисельні обіцянки – вони не розуміють, що комунікації потрібно будувати з нуля", - зазначив Гайдай.

За його даними, російські лікарі, які приїжджають до нещодавно окупованих міст області, працюють там в захисних костюмах. А з приймальних відділень лікарень, які були відбудовані і оснащені торік, нове обладнання вивозять в бік Луганська.

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"Молодь, яка висловлює неугодні ворогу думки, забирають на підвал, де їм "промивають мозок", - повідомив Гайдай.

Він зауважив, що на "Азоті" окупанти "влаштували на роботу" перших 300 осіб. До початку військової агресії там працювало декілька тисяч людей.

Водночас він наголосив, що на лінії фронту в Луганській області проривів російських окупантів немає – всі спроби ворога ЗСУ відбило.

Як повідомлялося, окупанти на Луганщині тримають людей без води і банкоматів та намагаються штурмувати позиції ЗСУ.

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