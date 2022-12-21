Заважають рити "оборонітєльниє сооруженія": окупанти виганяють власників нерухомості на пляжах Криму

Окупанти в незаконно анексованому українському Криму змушують жителів півострова залишати нерухомість на пляжах для будівництва окопів.

Про це повідомили в представництві президента України в Автономній Республіці Крим.

"Як стало відомо представництву, окупанти продовжують готувати окопи. У с. Міжводне місцевих мешканців, які мають нерухомість на пляжі, змушують все звільнити та залишити, бо заважають “дєлать оборонітільниє сооруженія", - йдеться в заяві.

Окрім того, у представництві наголошують, що мілітаризація окупованого Криму набирає обертів. Так званий фейковий "керівник" окупаційної "адміністрації" Сергій Аксьонов заявив, що планується збільшення показників військово-промислового комплексу півострова у 2023 році.

Також окупанти почали активну експлуатацію місцевих підприємств у військових та оборонних цілях. Так, у тимчасово окупованих Саках підприємство ТОВ "Спектр-Поставка" почало виготовлення тетраедрів (залізобетонні трикутники).

Водночас, за інформацією з відкритих джерел, в окупованому Криму у російських окупантів почали все частіше діагностувати отруєння важкими металами, зокрема свинцем та миш'яком.

Тим часом представництво отримує запити від громадян України, які хочуть тимчасово залишити територію анексованого Кримського півострова. Українці пояснюють це тим, що не можуть терпіти окупацію й тотальну пропаганду. Як виїхати з тимчасово окупованого Криму, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, диктатор Росії Володимир Путін видав розпорядження, за яким обіцяє дарувати російським окупантам, які "відзначилися" на війні в Україні, земельні ділянки в Підмосков'ї та незаконно анексованих Криму та Севастополі.

Утім, у незаконно захопленому Росією українському Криму почастішали випадки "бавовни". Окупанти та колаборанти вже не почуваються спокійно на півострові, там панує дуже напружена атмосфера, панічні настрої посилюються з кожним днем.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що в окупованому Криму російська армія намагається додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадження українського десанту.

Відомо, що вже окупанти біля адмінмежі з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ.

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