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Завдала 4 удари: Росія під час атаки зруйнувала "Палац спорту" у Харкові (фото)

Завдала 4 удари: Росія під час атаки зруйнувала "Палац спорту" у Харкові (фото)

Завдала 4 удари: Росія під час атаки зруйнувала "Палац спорту" у Харкові (фото)

Зруйнований Палац спорту у Харкові під час ракетної атаки РФ / Фото: НОК України

За попередньою інформацією, окупанти завдали 4 удари по харківському "Палацу спорту".

Внаслідок масованої атаки у Харкові зруйнований "Палац спорту" у Харкові.

Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда.

За попередньою інформацією, окупанти завдали 4 удари по харківському "Палацу спорту".

"Палац спорту" у Харкові зруйнований російським окупантами. "Палац спорту" у Харкові - одна з трьох локацій, по якій вдарили російські війська 1 вересня під час масованої атаки на місто. Спортивний комплекс зруйновано", - йдеться у заяві НОК. 

Громадська організація вчергове закликає заборони брати участь російським і білоруським спортсменам "у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі".

"#RussiaIsATerroristState, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі", - закликали у НОК. 

Зруйнований Палац спорту у Харкові під час ракетної атаки РФ / © НОК України
Зруйнований Палац спорту у Харкові під час ракетної атаки РФ / Фото: НОК України

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