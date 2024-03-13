Завдали шкоди на 4 млрд гривень: росіяни зруйнували промислові об'єкти комбінату на Луганщині

Це призвело до засмічення зазначеної території підприємства уламками боєприпасів, будівель та устаткування.

Шкоди на 4 млрд гривень завдали росіяни руйнуванням промислових об'єктів картонно-тарного комбінату в Рубіжному в Сєвєродонецькому районі Луганської області. Місто від 12 травня 2022 року окуповано Росією.

Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.

"Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ цілеспрямовано нищать промислові підприємства нашої області, завдаючи непоправної шкоди цивільній інфраструктурі та довкіллю Луганщини", - йдеться у повідомленні.

Так, безпосередньо у місці здійснення господарської діяльності ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» очисні споруди, а також інші об’єкти нерухомості підприємства зазнали критичних пошкоджень, а деякі були повністю зруйновані ворожими засобами вогневого ураження.

Це призвело до засмічення зазначеної території підприємства уламками боєприпасів, будівель та устаткування.

Площа засміченої території складає 87 100 кв метрів

Співробітники Державної екологічної інспекції у Луганській області за даними фактами розрахували суму завданої окупантами шкоди, яка становить понад 4 млрд гривень.

Нагадаємо, у січні 2024 року під час "випадкового" скидання з літака російської армії авіабомби ФАБ-250 по окупованому Рубіжному загарбники влучили по вцілілих досі багатоповерхівках міста.

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