Завдали удару по пустелі: експерт розповів, як Росія в Сирії влаштувала показову театральну виставу

Росія в Сирії влаштувала показову театральну виставу. Там окупанти завдали ударів по раніше вже зруйнованому і безлюдному місту.

Росія забрали з Сирії свої комплекси С-300 та ВКС. Натомість завдала показових ракетних ударів по зруйнованому місту.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

“Росія забирає звідти війська. Коли вони забрали свої комплекси С-300. А коли пішла інформація, що росіяни частково знімають і ВКС, вони спеціально завдали показових ударів по позиціях сирійської опозиції. Це фактично була територія пустелі, зруйноване раніше місто, де ніхто не перебував”, - наголосив Олександр Мусієнко.

Він також додав, що Росія демонструє, що вона нікому нічого не може гарантувати. Зокрема, йдеться про танки Т-62, які РФ повинна була направити до Сирії.

Нагадаємо, що Путін на зустрічі з прем'єром Індії Моді знов збрехав щодо війни в Україні.

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