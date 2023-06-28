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Завдали удару ввечері, коли люди дістались дому: Офіс генпрокурора - про цинізм атаки по Краматорську

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Завдали удару ввечері, коли люди дістались дому: Офіс генпрокурора - про цинізм атаки по Краматорську

Ракетний удар Росії по Краматорську 27 червня

Станом на 08:00 28 червня відомо про 8 загиблих та 60 поранених, під завалами ще можуть бути люди.

Російські війська свідомо завдали удару двома ракетами "Іскандер" по Краматорську Донецької області ввечері. Саме тоді люди повернулися до дому після роботи і відпочивали. 

Про це розповів генпрокурор Андрій Костін, передає його преслужба. 

Станом на 08:00 28 червня відомо про 8 загиблих та 60 поранених. Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат - 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи тривають, тому не виключено, що під уламками ще є люди.

"Обстріл двома ракетами "Іскандер" здійснили ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи. Злочинний режим рф продовжує тактику терору проти мирних українців. Ми знайдемо всіх, хто віддає злочинні накази, і всіх, хто їх виконує. Покарання — невідворотне", - запевнили в Офісі генпрокурора. 

Досудове розслідування розпочате за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). 

Ракетний удар РФ по Краматорську

Нагадаємо, ввечері вівторка, 27 червня, окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області. Вони поцілили по закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей. 

Як йшлося у сюжеті ТСН, серед загиблих - троє дітей: 17-річна дівчина, яка працювала в піцерії, і дві сестрички-близнючки 14-ти років. Серед поранених, зокрема, 8-місячне немовля та троє іноземців.

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Дата публікації
Перегляди
251
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