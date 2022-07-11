"Завдання кожного громадянина": Зеленський прокоментував слова Резнікова про "звільнення півдня України"

ЗСУ роблять все для того, щоб звільнити від ворога всі окуповані території, зокрема і південь України.

Про це глава держави сказав під час пресконференції з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, яка відбулась у Києві 11 липня.

"Можу сказати, що завдання у всіх наших військових – це деокупувати всю нашу територію. Думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави", – сказав президент.

Крім того, Зеленський сказав, що не читав інтерв'ю Резнікова. Також він відмовився ділитися деталями тих чи інших планів.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що глава держави наказав деокупувати південні регіони України. Для цього ЗСУ активно готуються та освоюють сучасну західну зброю.