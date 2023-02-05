Завдання мінімум: експерт пояснив, чому окупанти розширили наступ і які області хочуть захопити

Російські окупанти розширили географію своїх наступальних дій та починають атакувати уже на кількох напрямках. Завдання мінімум - захопити Донецьку та Луганську області.

Про це у коментарі "24 каналу" сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт зазначив, що зараз окупанти намагаються зайти у тил ЗСУ, щоб блокувати логістику та окупувати Донеччину. Також російські окупанти розширили географію наступу. Вони намагаються штурмувати позиції наших військових на Куп'янському напрямку, окрім того, ворог продовжує атакувати Лиманський, Бахмутській, Авдіївський та Новопавлівський напрямки.

На думку Мусієнка, завдання мінімум для росіян - це захоплення Донецької і Луганської областей. Також росіяни хочуть розтягнути українські війська за напрямком Кремінна-Сватове, щоб не дати можливості ЗСУ контратакувати.

"Вони хочуть, аби наші сили готувалися до відбиття атак з боку, росіяни хочуть обійти з флангу на Куп'янськ. Плюс використовують близькість до кордону, там поруч Бєлгородська область", - вважає військовий експерт.

Також метою РФ є прорив оборони на Лиманському напрямку у бік Слов'янська.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірний повторний широкомасштабний наступ російських окупантів на Україну. Зеленський зазначив, що особливо запеклі бої тривають на Донеччині.

Також міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Україна готується до нового наступу Росії, який може статись вже скоро. Він запевнив, що ЗСУ готові до цього, навіть якщо західна зброя вчасно не прибуде на фронт.

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