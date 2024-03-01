Генерал-майор запасу жорстко висловився про головну проблему операції на Тендрівській косі

На думку Сергія Кривоноса, не було ніякої потреби в спецоперації, під час якої загинули бійці ССО.

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос вважає, потреби в операції на Тендрівській косі не було. До того ж в плані операції вочевидь не була передбачена логістика для забезпечення підтримки десанту.

Про своє бачення ситуації і вплив подібних рішень командування на довіру підлеглих Сергій Кривонос розповів Еспресо.tv.

"Це складне питання. І коли читаєш офіційні доповіді хочеться спитати: навіщо ви брешете і навіщо ви послали людей на завдання на Тендрівську косу, виконання якого не мало ніякого ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного сенсу?” – заявив військовий, який був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 2016 по 2019 рік.

За його словами, Тендрівська коса, що являє собою довгий вузький піщаний острів, розташована далеко від українських позицій і не є стратегічно важливою.

“Подивіться просто на мапу і ви зрозумієте, що не було ніякого сенсу утримувати цю косу. І як здійснювати забезпечення тих людей, які б там окопалися? Тож, для чого це все?" – додав Кривонос.

На думку Кривоноса, головна проблема полягає в тому, що Силами спеціальних операцій керують люди, які “абсолютно далекі від реалій”.

“Вони не служили на певних посадах, як і не створювали їх, тому вони, знаєте, не бережуть їх, бійці для них не побратими, не рідні, не близькі й не співслужбовці", – підкреслив генерал-майор.

Сергій Кривонос вважає, що необхідно провести ретельне розслідування і покарати тих, хто винен в загибелі бійців ССО. Це дуже важливо, тому що кожен такий безглуздий наказ, що приводить до загибелі бійців, підриває довіру підлеглих до командирів.

“У даний операції, та що була, відповідальність мусить нести командування частини й командування Сил спеціальних операцій", – додав Сергій Кривонос.

Нагадаємо, в ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій під час бойового завдання. Проте досі невідомо, скільки саме українських захисників загинули під час операції на Тендрівській косі.

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