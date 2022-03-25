Завдання окупантів не виконані і ворог втрачає бійців - оперативна інформація щодо російського вторгнення

Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль.
Генеральний штаб ЗСУ представив у Мережі оперативну інформацію станом на 24.00 24.03.2022 щодо російського вторгнення.
Про це йдеться у повідомленні у Facebook.
"Завершується двадцять дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Завдання окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Київ та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Противнику вдалось частково досягти успіху в Донецькому операційному районі, щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між ростовською областю та ТОТ АР Крим.Ворог продовжує поповнення втрат, здійснюючи заходи підготовки та переміщення резервних підрозділів збройних сил російської федерації", - йдеться у повідомленні.
- На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив.
- На Поліському напрямку ворог визначеним угрупуванням наступальних дій не проводив, продовжив нанесення артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова.
- На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова. На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій.
- Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку.
- На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, зазнає втрат.
- Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію Росії у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу.
- На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.
- На Запорізькому напрямку силами до п’яти батальйонно тактичних груп перейшов до оборони.
- На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запасів.
- В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході ураження по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”. Великі десантні кораблі “Цезарь Куников” та “Новочеркаськ” отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника.
"Сильні разом! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!", - резюмують у Генштабі.
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