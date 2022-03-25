Завдання окупантів не виконані і ворог втрачає бійців - оперативна інформація щодо російського вторгнення

Завдання окупантів не виконані і ворог втрачає бійців - оперативна інформація щодо російського вторгнення

Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль.

Генеральний штаб ЗСУ представив у Мережі оперативну інформацію станом на 24.00 24.03.2022 щодо російського вторгнення.

Про це йдеться у повідомленні у Facebook.

"Завершується двадцять дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Завдання окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Київ та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Противнику вдалось частково досягти успіху в Донецькому операційному районі, щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між ростовською областю та ТОТ АР Крим.Ворог продовжує поповнення втрат, здійснюючи заходи підготовки та переміщення резервних підрозділів збройних сил російської федерації", - йдеться у повідомленні.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Поліському напрямку ворог визначеним угрупуванням наступальних дій не проводив, продовжив нанесення артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова.

На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова. На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій.

Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку.

На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, зазнає втрат.

Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію Росії у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу.

На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.

На Запорізькому напрямку силами до п’яти батальйонно тактичних груп перейшов до оборони.

На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запасів.

В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході ураження по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”. Великі десантні кораблі “Цезарь Куников” та “Новочеркаськ” отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника.

"Сильні разом! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!", - резюмують у Генштабі.

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