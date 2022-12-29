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Завдання під Новий рік: Зеленський заявив про нові плани окупантів щодо захоплення Донеччини

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Завдання під Новий рік: Зеленський заявив про нові плани окупантів щодо захоплення Донеччини

Фото: Associated Press

Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донецьку область.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на передовій за добу. За його словами, ворог намагатиметься захопити Донеччину напередодні Нового року.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.

На передовій наразі найбільш гостра ситуація – на усій лінії на Донеччині.

"Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину... Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік", – заявив президент.

Зеленський висловив вдячність усім, хто захищає український Донбас, Харківщину, південь, кордон.

"Дякую тим прикордонникам, які разом з усіма силами оборони б’ють ворога на фронті. Дякую бійцям Білгород-Дністровського й Мукачівського прикордонних загонів", – додав він.

Нагадаємо, станом на 29 грудня загальні втрати РФ вже перевалили за 104 тисячі. За добу ЗСУ ліквідували майже 800 окупантів.

Раніше повідомлялося, що Росія втратила в Україні 13 генералів.

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Дата публікації
Перегляди
570
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