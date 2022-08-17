"Завдання Путіна не змінилися": розвідка попередила про дуже гострі події на фронті

В українській розвідці попередили, що найближчим часом на всьому фронті можна чекати на дуже гострі події.

І йдеться не лише про певні дати, як-от День Незалежності України.

Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Про відступ і про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти всі свої території, захоплені ворогом", – наголосив представник розвідки.

"Найближчим часом, звичайно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. Мова не лише про прив'язку до якихось дат – зараз багато говорять про День Незалежності. Хоча, безумовно, і цей фактор треба враховувати", – сказав Юсов.

Він нагадав, що розвідка вже раніше попереджала – серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті.

"Глобальні і стратегічні завдання Путіна як людини, яка маніакально ненавидить Україну, не змінилися, але за весь час повномасштабного наступу сама Росія все далі від досягнення цих цілей", – зауважив представник пресслужби ГУР.

Він додав, що наразі майже по всій лінії зіткнення йдуть активні бойові дії.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про занепокоєння через розташування ракетних систем уздовж держкордону з боку Білорусі, зокрема на аеродромі "Зябрівка".

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