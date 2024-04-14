Завдання росіян — до 9 травня захопити Часів Яр: в ЗСУ повідомили, чи встигнуть посилити фронт засобами РЕБ і ППО

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" ситуація залишається складною, але контрольованою. Російське військове керівництво поставило завдання до 9 травня захопити Часів Яр.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону 14 квітня.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки. Ситуація в районі бойових дій складна, але контрольована", — сказав Волошин.

За його словами, останніми днями ситуація на східному фронті загострилася, що пов'язано з активізацією наступу ворога після президентських виборів, а також із тим, що російське військове керівництво поставило завдання до 9 травня захопити Часів Яр.

"Це їхній певний символізм", — додав Волошин.

Він зазначив, що тактика противника під Часовим Яром, як і раніше, полягає в цілодобовому штурмі малими групами в супроводі артилерії та авіації з метою взяти під контроль місто і населені пункти навколо нього.

"Попри це Сили оборони завдають значної шкоди противнику в живій силі та техніці" на всій лінії зіткнення... Керівництво ухвалило відповідні рішення (щодо протистояння ворогу — ред.)... Рішення є, вони будуть втілені в життя"", — пояснив він.

Також речник ОСУВ "Хортиця" сказав, що українське командування встигне посилити фронт засобами РЕБ і ППО, про що говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Встигнемо", — заявив речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, за словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, російська армія використовує чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, серед яких діють розстріли. Вони намагаються прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, зокрема, захопити Часів Яр.

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