"Завдання виконані": в Росії заявили про перегрупування військ на Київському та Чернігівському напрямках

"Завдання виконані": в Росії заявили про перегрупування військ на Київському та Чернігівському напрямках

Там кажуть про досягнення цілей, що полягали в тому, аби змусити українські війська сконцентрувати сили для утримання великих міст.

В Міноборони Росії 30 березня відзвітували про нібито виконання всіх "основних завдань" на Київському та Чернігівському напрямах.

Про це йдеться в повідомленні російського відомства.

"Всі основні завдання ЗС Росії на Київському та Чернігівському напрямах виконані. На цих напрямках відбувається планове перегрупування військ. На першому етапі операції планувалося змусити противника сконцентрувати сили для утримання великих міст, скувати їх, ці цілі досягнуті", – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Нагадаємо, 29 березня після перемовин представників України та Росії у Стамбулі російська сторона заявила, що окупанти скоротять військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

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