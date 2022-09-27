Завдання з деокупації України будуть виконані: Данілов - про мирні переговори з Росією

Україна ніколи не відмовлялась від переговорів з Росією.
Зараз актуально поговорити про контрибуції та репарації і якщо кремлівський режим відтягуватиме ці перемовини, то суми будуть більшими.
Про це у соціальних мережах написав секретар РНБО Олексій Данілов.
"Україна ніколи не була проти переговорів з рф... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків", - написав Данілов у стилі притаманному російським можновладцям.
Україна ніколи не була проти переговорів з рф... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 27, 2022
Нагадаємо, у Кремлі погрожують "змінити умови переговорів".
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