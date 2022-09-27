Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Завдання з деокупації України будуть виконані: Данілов - про мирні переговори з Росією

Дата публікації
Перегляди
2219
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Завдання з деокупації України будуть виконані: Данілов - про мирні переговори з Росією

Скриншот з відео

Україна ніколи не відмовлялась від переговорів з Росією.

Зараз актуально поговорити про контрибуції та репарації і якщо кремлівський режим відтягуватиме ці перемовини, то суми будуть більшими. 

Про це у соціальних мережах написав секретар РНБО Олексій Данілов. 

"Україна ніколи не була проти переговорів з рф... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків", - написав Данілов у стилі притаманному російським можновладцям. 

Нагадаємо, у Кремлі погрожують "змінити умови переговорів"

Читайте також:

Як правильно здатися в полон ЗСУ: інструкція

Як правильно здатися в полон ЗСУ: інструкція

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2219
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація