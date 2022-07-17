Ракетні удари по Миколаєву: у Генштабі повідомили про обстріли цивільної та військової інфраструктури

На Південнобузькому напрямку ворог систематичними обстрілами намагається порушити логістичне забезпечення наших військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 липня.

"Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка та інших. Завдав ракетних ударів по Миколаєву", - зазначило командування.

Раніше повідомлялося, що після потужного удару HIMARS пів тисячі бурятів втекли з України.

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