"Завдаємо окупантам втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні": Зеленський про оборону ЗСУ

"Завдаємо окупантам втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні": Зеленський про оборону ЗСУ

Президент наголосив, що російська армія не вийшла на заплановані рубежі.

ЗСУ хоробро тримають усі ключові напрями нашої оборони.

Про це 5 березня у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"ЗСУ хоробро тримають усі ключові напрями нашої оборони. Контратакують окупантів під Харковом, захищаючи міст. Тримають Миколаїв, Київ. Тримають Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч - це страшно. Це хлопці 18-20 років, зовсім молоді. Майже діти. Солдати, яким навіть не змогли пояснити за що вони йдуть воювати. За що і чому вони на чужій землі. Росія точно могла б дати своїм людям щось інше, крім смерті", - зазначив очільник нашої держави.