"Завдаємо окупантам втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні": Зеленський про оборону ЗСУ

Президент наголосив, що російська армія не вийшла на заплановані рубежі.
ЗСУ хоробро тримають усі ключові напрями нашої оборони.
Про це 5 березня у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
"ЗСУ хоробро тримають усі ключові напрями нашої оборони. Контратакують окупантів під Харковом, захищаючи міст. Тримають Миколаїв, Київ. Тримають Чернігівщину, Сумщину, Донбас. Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили і в найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч - це страшно. Це хлопці 18-20 років, зовсім молоді. Майже діти. Солдати, яким навіть не змогли пояснити за що вони йдуть воювати. За що і чому вони на чужій землі. Росія точно могла б дати своїм людям щось інше, крім смерті", - зазначив очільник нашої держави.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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