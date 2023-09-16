"Завдаємо втрат і змушуємо росіян відходити": Маляр розповіла, що коїться на фронті

ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута, а також в районі Кліщіївки на Донеччині. Ганна Маляр розповіла про ситуацію на різних напрямках фронту.

Найактивніші бойові дії зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута. Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Найгарячіші напрямки фронту

За її словами, в районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій українські сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі самої Мар’їнки Донецької області. За словами Маляр, ворог прагне витіснити українські війська з займаних позиції, але йому це не вдається.

"Як на Авдіївському, так і Мар’їнському напрямках наші воїни, попри наступальні дії ворога, утримують позиції та проводять штурмові дії", - каже Маляр.

Яка ситуація на південному фронті

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

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"Маємо частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах", - каже заступниця міністра оборони.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та наносять ураження по тилах противника.

Ситуація на півночі України

У прикордонних з РФ районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону. А також здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання наших військ на гарячі напрямки.

Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини

Сили оборони України завдяки штурмовим діям взяли під контроль Андріївку Донецької області. Офіційно звільнення населеного пункту від російських окупантів підтвердили 15 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, ЗСУ досягли невизначеного часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмут) 15 вересня.

На півдні, на різних ділянках фронту, Збройним силам України вдалося відтіснити російських загарбників на відстань від трьох до чотирьох кілометрів.

Вранці 16 вересня також стало відомо, що ЗСУ ліквідували на півдні три російські човни разом з 18 окупантами. Також знищено п'ять крупнокаліберних гармат та пункт спостереження ворога.

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