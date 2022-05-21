Завдають авіаударів та обстрілюють з важкого озброєння: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю та РФ

Завдають авіаударів та обстрілюють з важкого озброєння: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю та РФ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що найбільша активність ворога продовжує зосереджуватися на Донбасі.

Щодо ситуації на Волинському та Поліському напрямках, обстановка суттєвих змін не зазнала.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 травня.

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На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області. Завдав ракетних ударів по об’єктах в Житомирській та Полтавській областях.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання займаних рубежів. Щоб не допустити виходу наших військ на державний кордон завдавав авіаційних ударів та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова", - йдеться у повідомленні.

Водночас російсько-окупаційна влада проводить роботу щодо так званої “націоналізації” компаній-представників телекомунікаційних послуг.

"Ворог зазнає численних втрат у війні на території України. Захисники та захисниці України продовжують героїчно боронити нашу землю", - підсумували у відомстві.

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