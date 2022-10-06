Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Завдають ракетних та авіаційних ударів: у Генштабі назвали напрямки, на яких наступають окупанти

Дата публікації
Перегляди
581
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Завдають ракетних та авіаційних ударів: у Генштабі назвали напрямки, на яких наступають окупанти

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російська окупаційна армія не припиняє намагатися наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби окупанти продовжили наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також завдали шести ракетних та семи авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у зведені Генштабу ЗСУ 6 жовтня.

"Загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України залишається. Цієї доби окупанти завдали 6 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстріли з РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування своїх підрозділів на окремих напрямках.

У Генштабі додали, що ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Також окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Нагадаємо, що на Південному напрямку ЗСУ завдали вогневих уражень по позиціях окупантів. В результаті росіяни втратили техніку та боєприпаси.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація