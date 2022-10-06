Завдають ракетних та авіаційних ударів: у Генштабі назвали напрямки, на яких наступають окупанти

Російська окупаційна армія не припиняє намагатися наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби окупанти продовжили наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також завдали шести ракетних та семи авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у зведені Генштабу ЗСУ 6 жовтня.

"Загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України залишається. Цієї доби окупанти завдали 6 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстріли з РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування своїх підрозділів на окремих напрямках.

У Генштабі додали, що ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Також окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Нагадаємо, що на Південному напрямку ЗСУ завдали вогневих уражень по позиціях окупантів. В результаті росіяни втратили техніку та боєприпаси.