Завдяки Буданову з полону до сотень українських сімей повернулися захисники, - нардеп

На цьому наголосив народний депутат Павло Бакунець під час виступу у Верховній раді.

Представник парламенту торкнувся теми родин віськовополонених, яким, на його переконання, потрібна додаткова підтримка з боку держави.

“Принагідно я би хотів також подякувати генералу Кирилу Буданову, який зробив багато добра українським сім'ям - сотні родин дочекалися повернення своїх рідних додому. Ми дякуємо йому і віримо, що цей процес продовжиться”, - заявив Павло Бакунець.

Нагадаємо, під час керування ГУР Буданов очолював Координаційний штаб із питань поводження з полоненими. Як запевнив президент Володимир Зеленський, він продовжить займатися питанням обміну полонених на посаді голови ОП.