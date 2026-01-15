- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Завдяки Буданову з полону до сотень українських сімей повернулися захисники, - нардеп
З полону до сотень українських сімей повернулися захисники завдяки екс-очільнику ГУР і чинному голові Офісу президента Кирилу Буданову.
На цьому наголосив народний депутат Павло Бакунець під час виступу у Верховній раді.
Представник парламенту торкнувся теми родин віськовополонених, яким, на його переконання, потрібна додаткова підтримка з боку держави.
“Принагідно я би хотів також подякувати генералу Кирилу Буданову, який зробив багато добра українським сім'ям - сотні родин дочекалися повернення своїх рідних додому. Ми дякуємо йому і віримо, що цей процес продовжиться”, - заявив Павло Бакунець.
Нагадаємо, під час керування ГУР Буданов очолював Координаційний штаб із питань поводження з полоненими. Як запевнив президент Володимир Зеленський, він продовжить займатися питанням обміну полонених на посаді голови ОП.