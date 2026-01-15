ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Завдяки Буданову з полону до сотень українських сімей повернулися захисники, - нардеп

З полону до сотень українських сімей повернулися захисники завдяки екс-очільнику ГУР і чинному голові Офісу президента Кирилу Буданову.

На цьому наголосив народний депутат Павло Бакунець під час виступу у Верховній раді.

Представник парламенту торкнувся теми родин віськовополонених, яким, на його переконання, потрібна додаткова підтримка з боку держави.

“Принагідно я би хотів також подякувати генералу Кирилу Буданову, який зробив багато добра українським сім'ям - сотні родин дочекалися повернення своїх рідних додому. Ми дякуємо йому і віримо, що цей процес продовжиться”, - заявив Павло Бакунець.

Нагадаємо, під час керування ГУР Буданов очолював Координаційний штаб із питань поводження з полоненими. Як запевнив президент Володимир Зеленський, він продовжить займатися питанням обміну полонених на посаді голови ОП.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie