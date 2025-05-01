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- Війна
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Завдяки чому Україна може перемогти у війні з Росією: військовий назвав єдину причину
За словами військового, поступки Росії лише «розігрівають» її апетити щодо України.
Україна не зможе повернути всі окуповані території суто військовим шляхом, але саме боротьба за свою землю дає нам потужну перевагу у мирних переговорах.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів бойовий медик ЗСУ Гліб Бітюков.
«Найбільший наш козир — те, що це наша земля, і ми маємо її захищати. І це докорінно відмінно від цілей, які переслідує Росія», — підкреслив військовий.
Бітюков зазначає, що реалістично оцінює ситуацію на фронті: після невдалого контрнаступу 2023 року стало зрозуміло, що повне військове визволення усіх територій — завдання надскладне. Тому частина українських земель, вважає він, може бути повернена тільки дипломатичним шляхом.
«Навіть під час Другої світової деякі окуповані території звільнялися не одразу. Так само буде і в нас», — каже медик.
За словами Бітюкова, 2022 року він побачив, що наратив про слабку російську армію не відповідав дійсності. Після відрядження під Бахмут він був вражений рівнем підготовки ворога: «У них різні хвилі штурмів. Спочатку — „дешеві“ люди, яких не шкода. Потім ідуть кращі, і вже третьою хвилею — добре підготовлені підрозділи з чіткою координацією артилерії, піхоти, техніки».
Водночас він наголосив, що українські бійці не готові погоджуватися на юридичне визнання окупації частини територій.
«Питання: навіщо ми воювали тоді? Якщо ми даємо відрізати собі руку, хто гарантує, що завтра не почнуть різати іншу?» — зазначив медик.
Він вважає, що поступки лише зміцнюють апетити Росії: «Вони вже копіювали сценарій Югославії у Криму. Якщо зараз погодимося, що частина України вже не наша — це буде сигнал, що так можна. І тоді війна не закінчиться».
Нагадаємо, Бітюков в інтерв’ю «Свобода Live» розповідав, що для України Курська операція здебільшого була недоцільною. Але військово-політичне керівництво України цього не визнає. Він додав, що Україна хотіла захопити певну територію та обміняти на власні території. Але масштаб був замалий, що унеможливило цей процес.