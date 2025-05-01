Завдяки чому Україна може перемогти у війні з Росією: військовий назвав єдину причину

Україна не зможе відвоювати все військовим шляхом, але козир — у праві боротися за своє / © Getty Images

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Україна не зможе повернути всі окуповані території суто військовим шляхом, але саме боротьба за свою землю дає нам потужну перевагу у мирних переговорах.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів бойовий медик ЗСУ Гліб Бітюков.

«Найбільший наш козир — те, що це наша земля, і ми маємо її захищати. І це докорінно відмінно від цілей, які переслідує Росія», — підкреслив військовий.

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Бітюков зазначає, що реалістично оцінює ситуацію на фронті: після невдалого контрнаступу 2023 року стало зрозуміло, що повне військове визволення усіх територій — завдання надскладне. Тому частина українських земель, вважає він, може бути повернена тільки дипломатичним шляхом.

«Навіть під час Другої світової деякі окуповані території звільнялися не одразу. Так само буде і в нас», — каже медик.

За словами Бітюкова, 2022 року він побачив, що наратив про слабку російську армію не відповідав дійсності. Після відрядження під Бахмут він був вражений рівнем підготовки ворога: «У них різні хвилі штурмів. Спочатку — „дешеві“ люди, яких не шкода. Потім ідуть кращі, і вже третьою хвилею — добре підготовлені підрозділи з чіткою координацією артилерії, піхоти, техніки».

Водночас він наголосив, що українські бійці не готові погоджуватися на юридичне визнання окупації частини територій.

«Питання: навіщо ми воювали тоді? Якщо ми даємо відрізати собі руку, хто гарантує, що завтра не почнуть різати іншу?» — зазначив медик.

Він вважає, що поступки лише зміцнюють апетити Росії: «Вони вже копіювали сценарій Югославії у Криму. Якщо зараз погодимося, що частина України вже не наша — це буде сигнал, що так можна. І тоді війна не закінчиться».

Нагадаємо, Бітюков в інтерв’ю «Свобода Live» розповідав, що для України Курська операція здебільшого була недоцільною. Але військово-політичне керівництво України цього не визнає. Він додав, що Україна хотіла захопити певну територію та обміняти на власні території. Але масштаб був замалий, що унеможливило цей процес.