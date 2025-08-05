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- Війна
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"Завдяки повіям уражені жирні цілі": боєць "Айдару" розкрив несподівані деталі розвідки
Боєць «Осман» розповів, що повії та ескорт допомагають у розвідці, але й можуть бути ворожими агентами.
Завдяки повіям і ескорту були уражені жирні цілі, не враховуючи розбитих механізованих штурмів та зірваних операцій ворога різного типу.
Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», на своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер+».
«Про розвідку від повій та ескорту — дійсно правда. Ви навіть не уявляєте, на яких рівнях і які цілі були уражені завдяки їм — не враховуючи розбиті механізовані штурми та зірвані операції ворога різного типу», — написав він.
«Осман» зазначив, що це може звучати смішно, але насправді дає реальний результат.
Водночас Бунятов наголосив, що про це не слід забувати і українським військовим.
«Але про це не варто забувати й нашим. Військові повинні памʼятати, що інформатором може виявитися навіть невинна подружка з „доппослугами“ в барбершопах на Донбасі або ваша новоспечена дівчина», — написав він.
«Осман» закликає побратимів не розголошувати інформацію, яка може нашкодити підрозділу.
«Кохайтеся, гуляйтеся, але зайвого не пи***ть. Війна має залишатися на війні. Розповісти про те, який ти Джекі Чан, можна й без прив’язок до місцевостей та інформації, яка може загубити весь підрозділ», — підсумував Бунятов.
Нагадаємо, раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів про те, що деколи розвідники здобувають від повій унікальну інформацію.