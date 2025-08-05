"Завдяки повіям уражені жирні цілі": боєць "Айдару" розкрив несподівані деталі розвідки

«Айдарівець» Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман»

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Завдяки повіям і ескорту були уражені жирні цілі, не враховуючи розбитих механізованих штурмів та зірваних операцій ворога різного типу.

Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов, відомий під позивним «Осман», на своєму Telegram-каналі «Говорять снайпер+».

«Про розвідку від повій та ескорту — дійсно правда. Ви навіть не уявляєте, на яких рівнях і які цілі були уражені завдяки їм — не враховуючи розбиті механізовані штурми та зірвані операції ворога різного типу», — написав він.

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«Осман» зазначив, що це може звучати смішно, але насправді дає реальний результат.

Водночас Бунятов наголосив, що про це не слід забувати і українським військовим.

«Але про це не варто забувати й нашим. Військові повинні памʼятати, що інформатором може виявитися навіть невинна подружка з „доппослугами“ в барбершопах на Донбасі або ваша новоспечена дівчина», — написав він.

«Осман» закликає побратимів не розголошувати інформацію, яка може нашкодити підрозділу.

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«Кохайтеся, гуляйтеся, але зайвого не пи***ть. Війна має залишатися на війні. Розповісти про те, який ти Джекі Чан, можна й без прив’язок до місцевостей та інформації, яка може загубити весь підрозділ», — підсумував Бунятов.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів про те, що деколи розвідники здобувають від повій унікальну інформацію.