Завдяки чому літають російські FPV-крила "Молнія" та аналог Орлану "Феникс": у ГУР дали детальну відповідь (фото)

У виробництві російських БпЛА "Молнія" та "Феникс" використовуються компоненти виробництва КНР та деяких країн Заходу, зокрема, Швейцарії, США та Нідерландів, зазначає військова розвідка.

Головне управління розвідки Міноборони України пояснило, завдяки чому літають російські FPV-крила "Молнія" та аналог Орлану "Феникс".

У ГУР повідомили, що у виробництві російських БПЛА "Молнія" та "Феникс" використовуються компоненти виробництва КНР та деяких країн Заходу, зокрема, Швейцарії, США та Нідерландів.

"Молнія" – ударний безпілотний літальний апарат літакового типу, що запускається зі спеціальної катапульти та наводиться на ціль оператором, як FPV-дрон. БПЛА має дальність польоту до 40 км та бойову частину до 5 кг, що в десять разів менше за "шахедівську", – йдеться у повідомленні.

Російські БпЛА "Молнія" та "Фенікс" / Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Окрім полювання на військові цілі, Росія, за даними ГУР, використовує "Молнії" для терору мирного населення у наближених до лінії фронту містах та районах. В листопаді цього року ціллю такої атаки стали багатоповерхівка та торгівельний центр у Салтівському районі Харкова, тоді було поранено кількох людей. Враховуючи те, що БПЛА керується та направляється безпосередньо оператором, цивільні обʼєкти були навмисною ціллю атаки.

Деталі до "Молнії" / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Раніше Росія також використовувала аналогічні БПЛА без бойових частин для перевантаження української ППО.

Деталі до "Феніксу" / Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

"Молнія" має доволі просту конструкцію та дешеву начинку, переважно китайську. Маркування електродвигуна, польотного контролеру, камери та більшості електронних компонентів відповідає китайським виробникам – FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies тощо. Проте, китайські польотні контролери, як і багато інших плат різноманітної російської зброї, працюють на мікроконтролерах з маркуванням швейцарського виробника STMicroelectronics. Окрім цього, в платі управління двигуном використовуються перетворювачі з маркуванням американського виробника Vishay та конденсатори японського Rubycon", – йдеться у повідомленні.

Безпілотник "Молнія" / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

ГУР зазначає, що "Феникс" – розвідувальний БПЛА, який його розробник – російське ООО "ТАИП" називає "розвитком Орлану-10". "Начинка" містить компоненти з маркуванням виробників з пʼяти країн – США, Швейцарії, КНР, Нідерландів та Тайваню. Найбільше – 7 компонентів – мають маркування того ж STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії та виробництвом в девʼяти країнах на трьох континентах світу.

Російський безпілотник "Фенікс" / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Військова розвідка нагадала, що раніше на порталі War & Sanctions було опубліковано компонентну базу інших "новітніх" російських БПЛА – С-70 "Охотник", "Пародия" та "Гербера".

Нагадаємо, у Росії запустили повноцінні маркетплейси для продажу підсанкційних компонентів для зброї. Російські військові знайшли напрочуд простий спосіб обходити санкції та купувати чіпи США.

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