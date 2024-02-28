Завдяки чому ЗСУ стали частіше збивати літаки РФ: у Defense Express пояснили

Українська ППО вже навчилася збивати російські літаки, про що свідчить низка останніх випадків.

Чим саме могли збити два винищувачі Су-34 27 лютого, розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський, передає "Еспресо".

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"Щодо знищення двох літаків РФ, то можна згадати кілька варіантів зброї, чим могли збити ці літаки. Це може бути Patriot у різних комбінаціях. Навіть в рамках проєкту FrankenSAM говорили про різні західні деталі. Також деякі наші структури заявили, що в нас з'явилася "зірка смерті" під назвою "Комплекс С-200", який має заявлену дальність ураження повітряних цілей до 250 км", – каже експерт.

Також він нагадав, що у ЗСУ є італійсько-французькі комплекси SAMP/T, які теж мають доволі високу дальність ураження аеродинамічних цілей.

За словами військового експерта, росіяни постійно намагаються протидіяти українській ППО.

"Наразі питання стоїть не в тому, чим збили російські літаки, а що збили всупереч тому, що росіяни постійно роблять якісь заходи, щоб протидіяти українській ППО. До цього факту, що за сьогодні (27 лютого. – Ред.) збили 2 російських літаки Су-34, у день інтенсивних боїв, треба ввести зворотну редукцію - що наша ППО навчилась діяти під постійним пресингом противника у прифронтовій зоні й навчилась збивати російські літаки. Навряд чи така інтенсивність збиття пов'язана з надходженням тих чи інших типів зенітних ракет. Скоріше це вже оперативна майстерність наших ППО і Повітряних сил", – припустив Киричевський.

Раніше у Повітряних силах розповіли, скільки літаків та вертольотів втратила авіація РФ за 2 роки війни.

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