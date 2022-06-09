Завдяки далекобійній артилерії ЗСУ зможуть "зачистити" Сєвєродонецьк від росіян за два-три дні - Гайдай

Завдяки далекобійній артилерії ЗСУ зможуть "зачистити" Сєвєродонецьк від росіян за два-три дні - Гайдай

Українські захисники зможуть швидко "зачистити" Сєвєродонецьк від російських окупантів, якщо отримають від Заходу далекобійні гармати.

Зараз ворог потужно гатить про промзоні, яку контролюють Збройні сили. Якщо ж армія отримає потрібне озброєння, то виграє у росіян дуель артилерій.

Про це повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Росіяни притримуються своєї примітивної тактики: рясні обстріли артилерії, після - спроби прориву. Те саме відбувалося в уже знищених Рубіжному та Попасній. Ворог потужно гатить по промзоні, яку ми контролюємо. Якщо ми швидко отримаємо західну далекобійну зброю, то розпочнеться дуель артилерій. Радянщина програє Заходу, і наші захисники зможуть зачистити Сєвєродонецьк за два-три дні", - наголосив Гайдай.

За його словами, у місті тривають вуличні бої. Трасу "Лисичанськ-Бахмут" росіяни не контролюють, але постійно штурмують.

Як повідомлялося, у середу, 8 червня, окупанти країни-агресорки двічі поцілили по сєверодонецькому об’єднанню "Азот". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Зазначаєтья, що один із них - цех виробництва аміаку.

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