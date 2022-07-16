Завдяки HIMARS поранено кількох російських командувачів - ISW

Завдяки американській реактивній системі залпового вогню HIMARS вдалося ліквідувати або поранити чотирьох російських окупантів - заступників командира дивізії.
В американському Інституті вивчення війни повідомляють, що йдеться про заступників командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії: полковника Сергія Кузьмінова, полковника Андрія Васильєва, полковника Максима Кудріна.
Про це повідомляють в ISW.
Аналітики наголошують, що ще 12 липня Український центр стратегічних комунікацій заявив, що один невказаний заступник командира 106-ї повітряно-десантної дивізії залишається у важкому стані.
Крм того, окупанти виходять з оперативної паузи, впевнені американські фахівці. Російські війська, ймовірно, пдуть у наступ на клькох напрямках. Зокрема, на північ від Слов'янська, південний схід від Сіверська, навколо Бахмута і південний захід від міста Донецьк.
"Російські війська продовжували обороняти зайняті позиції на харківському напрямку, щоб не допустити просування українських військ до російського кордону в Харківській області", - додали дослідники.
Як повідомлялось, що армія Російської Федерації вже два місяці не залишає спроб повністю захопити трасу між Лисичанськом та Бахмутом.
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