Завдяки Ірану: РФ хоче виготовити 6000 дронів до 2025 року - WP

Кремль за допомогою Ірану намагається організувати масове виробництво безпілотників, щоб використовувати їх для нанесення ударів по українських містах.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що команді промислового центру у Росії було таємно доручено побудувати виробничу лінію, яка працюватиме цілодобово, виробляючи самодетонаційні безпілотники. Зокрема, відповідальним за безпеку програми був відставний співробітник ФСБ Росії.

"У висококваліфікованих працівників вилучали паспорти, щоб вони не могли покинути країну. У листуванні та інших документах інженери використовували зашифровану мову: дрони були "човнами", їхня вибухівка - "бамперами", а Іран - країна, яка таємно надає технічну допомогу була "Ірландією" або "Білоруссю", - йдеться у повідомленні.

Раніше Іран уклав з Росією про продаж зброї на мільярд доларів, основна мета якої - до літа 2025 року створити в країні 6000 безпілотників.Саме такої кількості буде достатньо, щоб усунути хронічну нестачу російській армії безпілотних літальних апаратів на передовій.

Зазначимо, що Росія почала виробляти і застосовувати для атак на Україну власну версію іранських дронів-камікадзе Shahed.

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