Завдяки наводці пропагандистів нацгвардійці знищили окупантів разом з технікою, яка обстрілювала Сєвєродонецьк (відео)

Російські пропагандисти здали позиції своїх військових, показавши сюжет. Завдяки відео українські захисники завдали потужного та точного удару по окупантах та військовій техніці на території Луганської області.

Відомо, що саме ця техніка 21 травня 2022 року зруйнувала Павлоградський міст, а також обстрілювала Сєвєродонецьк.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк. Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого", - написав очільник області.

Гайдай зазначив, що знищений російськими військовими міст обов'язково відновлять.

Нагадаємо, російські окупанти вдруге за 8 років підірвали міст на Луганщині, який з'єднував Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Так, у липні 2014 року під час визволення Лисичанська загарбники підірвали його, коли відступали. Однак українська влада його відновила за два роки.

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