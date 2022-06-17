"Завдяки підтримці США": Зеленський повідомив про вагомі результати на передовій

"Завдяки підтримці США": Зеленський повідомив про вагомі результати на передовій

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цей тиждень був максимально продуктивним на усіх напрямках.

За його словами, завдяки постійній підтримці США Збройні Сили України на цьому тижні мають вагомі результати на передовій.

Про це очільник України сказав у традиційному відеозверненні у п'ятницю, 17 червня.

"Загалом тиждень був максимально корисним для України на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій саме завдяки підтримці США", - зауважив глава держави.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, червень - найважчий місяць від початку війни, якщо не брати до уваги перших днів російського вторгнення.