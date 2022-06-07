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Завдяки вдалій роботі української ППО окупанти стали рідше застосовувати свою авіацію - Генштаб

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Завдяки вдалій роботі української ППО окупанти стали рідше застосовувати свою авіацію - Генштаб

Фото: Associated Press

Завдяки вдалим діям української протиповітряної оборони, ітенсивність застосування ворожої авіації значно знизилась.

Наразі окупанти намагаються підтримувати дії наземного угруповання, а також продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Інтенсивність застосування ворожої авіації, завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони, знижена. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання і завданні ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України", - йдеться в повідомлення.

Крім того, зазначається, що в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника задіяно для блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 7 червня. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишають спроб встановити контроль над Сєверодонецьком.

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