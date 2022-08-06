Завербовані РФ: СБУ ліквідувала агентурну мережу, яка передавала ворогу дані про ЗСУ на сході (фото)

Служба безпеки України припинила діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, до складу агентурної мережі входило шість місцевих жителів, завербованих спецслужбами РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Вони передавали загарбникам зібрані дані через спеціально створені Інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими матеріалами фото-, відео фіксації.

Зловмисники також доповідали кураторам щодо наслідків обстрілів регіону, масштабу руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.



"Одним зі "зв’язкових» мережі був представник окупаційної адміністрації РФ – "посадовець" так званого "верховного суду днр", причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців", - йдеться у повідомленні.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозри.

Нагадаємо, СБУ запустила онлайн-сервіс із пошуку полонених і зниклих безвісти.

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