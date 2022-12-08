Завербованим у ПВК "Вагнер" перед відправленням до України показують відео зі стратами дезертирів

Завербованих в'язнів заводили у спеціальну кімнату, де на планшеті показували вбивства тих, хто нібито втік з поля бою.

Російським ув'язненим, яких долучили до лав приватної військової компанії "Вагнер", перед відправкою на фронт в Україну показують відео жорстоких страт дезертирів. Так у найманців намагаються відбити бажання втекти з поля бою.

Про це пише "Російська служба ВВС".

Перед відправлнням на фронт ув'язнених заводили у спеціальну кімнату, де на планшеті показували вбивства тих, хто нібито втік з поля бою.

"Він там каже - я, такий-то, зрадник і "петушара", кинув своїх товаришів на передовій - і далі в потилицю йому стріляють", - розповів ВВС про побачене один із найманців.

Інший співрозмовник журналістів із колонії заявив, що йому теж показували відео. Однак на ньому людину стратили через повішення.

Нагадаємо, у РФ жорстоко стратили зека-"вагнерівця". Ексув'язнений зазначав, що не може воювати проти українців, адже тут живуть його сестра і дядько.

Полонений, який вступив до лав ПВК "Вагнер" на допиті української спецслужби розповів, що РФ використовує свою армію в'язнів як "гарматне м’ясо", щоб розвідувати українські позиції на передовій.

Раніше повідомлялося, що на звільненій території Херсонської області почали знаходити тіла страчених цивільних.

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