Завербували через Telegram та обіцяли гроші: школяр на Харківщині став коригувальником вогню окупантів

Завербували через Telegram та обіцяли гроші: школяр на Харківщині став коригувальником вогню окупантів

У СБУ закликали батьків контролювати поведінку дітей у мережі.

В Харківській області викрили малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила в якості коригувальника вогню.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Харківській області.

"Окупанти встановили з малим контакт за допомогою мобільного месенджера Telegram. Російські військові обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних Сил України на території міста Харкова. Цинічно використавши дитину окупанти звісно ж не виконали своєї обіцянки", - зазначили оперативники.

СБУ закликає батьків здійснювати контроль за поведінкою своїх дітей в Інтернеті, а усіх громадян України – не довіряти ворожій пропаганді.

Нагадаємо, що коригувальники вогню, які працюють на РФ, вдались до нової хитрої схеми: вони пропонують жителям обстріляних російськими загарбниками районів безкоштовну заміну вікон, щоб отримати інформацію про пошкодження.

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